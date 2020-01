PSP confirma que motorista agredido foi o que denunciou mulher à polícia na Amadora

AlentejanoHá 43 minutos

TERIA SIDO BONITO O CAVALHEIRO ESTAR ARMADO E TER ENSINADO UMA LIÇÃO AOS DELINQUENTES! Só se perdiam as que falhava! Como disse no dia em que o estado não tiver a capacidade de me proteger eu passo a ter todo o direito moral de utilizar da força(e multiplicadores) desde que seja em auto defesa!