O agravamento de risco de incêndio levou o Governo a decretar, esta sexta-feira, situação de alerta para os próximos seis dias.Em comunicado, o período de alerta está compreendido entre esta sexta-feira, dia 24, e as 23h59 do dia 30 de maio, para o território continental.Esta situação de alerta resulta de vários fatores, entre os quais as condições meteorológicas para a globalidade do território continental, o índice meteorológico de risco de incêndio florestal e a necessidade de adotar medidas preventivas e especiais face ao risco de incêndio.