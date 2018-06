Um agente da PSP do Porto foi acusado pelo Ministério Público (MP) de, em 2016 e 2017, ter aceitado dinheiro de automobilistas em vários locais, a troco de não lhes levantar contra-ordenações.Na sua página oficial na Internet, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto adiantou que o agente está acusado de cinco crimes de corrupção passiva, um deles na forma tentada.O processo envolve ainda mais dois arguidos, estes indiciados pelo crime de corrupção activa.A acusação do MP, citada na Procuradoria, explica que o agente da PSP estava incumbido de fiscalizar a circulação automóvel no Porto quando cometeu os crimes.Em cinco ocasiões diferentes, nomeadamente em Setembro, Novembro e Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017, em vários locais da cidade, este arguido aceitou receber dinheiro e outras vantagens de automobilistas a troco de não lhes levantar os autos das contra-ordenações que tinham praticado, realça.