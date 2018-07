O aeroporto de Lisboa ocupa a 6.º pior posição no ranking de pontualidade da OAG relativo ao período entre Junho de 2017 e Maio de 2018, de um total de 513 aeroportos mundiais.

De acordo com a empresa de informação estatística para a aviação, o aeroporto Humberto Delgado ficou apenas à frente dos de Bombaim (Índia), Puerto Princesa (Filipinas), Jacarta (Indonésia), Isalamabad (Paquistão) e Tunis (Tunísia), registando um índice de pontualidade de 60,7%.

O ranking da OAG relativo à pontualidade nos aeroportos é liderado pelo japonês Nagoya Komaki, com 94,5%. De um total de 513 aeroportos, Lisboa ficou na 508.ª posição.

Outros aeroportos nacionais estão também entre os piores classificados (tendo obtido apenas uma estrela em cinco possíveis) em termos de pontualidade. O aeroporto do Porto registou um índice de pontualidade de 67,5% (ocupando o 484.º lugar) e Ponta Delgada de 68,8% (469ª posição). Já Faro obteve duas estrelas nesta classificação, ao atingir 73,5% (413.º).

No caso dos aeroportos, a pontualidade é definida pela OAG como as partidas e chegadas que têm lugar até 15 minutos depois da hora prevista.

Relativamente às companhias áreas, tanto a TAP como a SATA obtiveram duas estrelas no ranking de pontualidade de Maio (chegadas até 15 minutos depois da hora prevista).

A TAP ocupa a 122ª posição entre as 137 companhias aéreas analisadas, com um índice de 63,8% de voos com chegadas sem atrasos, enquanto a SATA está no 101.º lugar, com 71,5%.

O ranking das companhias aéreas mais pontuais era em Maio liderado pela coreana T'way Air, com 95,6%.





Esta quinta-feira, a TAP e a ANA, gestora dos aeroportos nacionais, trocaram acusações relativamente à responsabilidade por cancelamentos e atrasos nos voos.



A transportadora aérea afirmou estar a sofrer "sérios danos" na sua pontualidade devido aos "graves constrangimentos e limitações" do aeroporto de Lisboa e do controlo do tráfego aéreo, que se têm agravado.





Em resposta, a ANA veio dizer não poder aceitar que a TAP lhe impuete responsabilidades por cancelamentos e atrasos, considerando que a falta de pontualidade nas companhias pode ser causada, nomeadamente, pela "operação sobredimensionada em relação à frota e tripulação" disponíveis.