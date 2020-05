Acidente com helicóptero provoca um ferido ligeiro em Góis

Um acidente com um helicóptero no concelho de Góis provocou hoje um ferido ligeiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Coimbra.

No helicóptero estavam dois ocupantes, sendo que apenas foi registado um ferido ligeiro, afirmou a mesma fonte.

O alerta do acidente, na localidade de Aigra Velha, foi dado às 17:20.