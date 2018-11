José Preto criticou o tratamento da comunicação social ao antigo dirigente do Sporting, descrevendo-a como "insaciável e selvática gentalha".

O advogado do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, manifestou-se esta quinta-feira relativamente à abordagem da comunicação social quanto ao tratamento em relação ao seu cliente. Numa publicação na sua página de Facebook, José Preto comparou o jornalismo a um bordel.



"Nunca se tinha visto que dos bordéis do jornalixo pudesse emergir uma tal reivindicação de almas de mabecos contra um homem", refere José Preto na publicação, acrescentando que "nas três antenas privadas se largaram os seus serventuários a ganir dos ecrans abaixo, protestando por não terem podido filmar Bruno de Carvalho algemado e a sair de uma carrinha celular".



O advogado estará esta quarta-feira novamente presente no Tribunal do Barreiro, onde Bruno de Carvalho conhecerá a sua medida de coacção.



O jurista do ex-dirigente leonino dirige ainda provocações, referindo que "a infelicidade e a morte costumam corresponder com celeridade aos que as amam, pelas estranhas leis de uma inexplicada homeopatia das desgraças", chamando à comunicação social "insaciável e selvática gentalha".



José Preto refere ainda que existe um "ódio pelo êxito alheio, pela suficência alheia, pelo trabalho bem feito, pela autodeterminação pessoal de que os outros forem capazes".