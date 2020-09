O juiz desembargador Rui Rangel, arguido da Operação Lex, recorreu várias vezes à namorada, uma advogada estagiária, para que esta redigisse acórdãos judiciais que eram responsabilidade sua. Bruna Garcia do Amaral nunca frequentou o Centro de Estudo Judiciários, não é juíza, mas redigiu vários acórdãos do Tribunal da Relação. Escrevia as decisões e o juiz assinava, avança a TVI24