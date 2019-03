Os beneficiários do subsistema de saúde vão 26% mais vezes ao hospital do que os utentes de seguros de saúde.

Os utentes da ADSE vão aproximadamente sete vezes por ano aos hospitais privados, enquanto os dos seguros vão cinco. Esta diferença de 26,4%, apurada num estudo feito pela Deloitte a pedido da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP), pode ter várias explicações refletindo em parte o problema de consumos excessivos, que se pode simplificar na imagem do beneficiário que entrou num hospital com uma dor de cabeça e saiu com duas radiografias.



