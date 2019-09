ADSE limita financiamento de medicamentos para o cancro

A ADSE vai impor limites ao financiamento de novos medicamentos para o cancro . Segundo o Público, que cita uma nota enviada aos hospitais privados no final de agosto, o subsistema de saúde dos funcionários públicos refere que "só pode comparticipar medicamentos para os quais exista decisão de financiamento pelo SNS [Serviço Nacional de Saúde]".Sobre as regras dos medicamentos oncológicos, a ADSE afirma que pode autorizar o financiamento "em casos imperiosos para a saúde do doente, designadamente quando o mesmo corra risco imediato de vida ou sofrer de complicações graves". Nestes casos os prestadores de saúde são obrigados a pedir uma "autorização prévia" - a partir da plataforma ADSE Direta e disponível desde dia 2 - que se torna obrigatória a partir da próxima segunda-feira, dia 16. Ordem dos Médicos tinha já denunciado, segundo avançou o Expresso no sábado, que o Infarmed recusou tratamentos inovadores contra o cancro a doentes em risco de vida. O SNS justificou ao jornal que estas decisões são motivadas por o perigo não ser imediato para a saúde dos pacientes. Muitos dos doentes estão a recorrer aos privados.

A ministra da Saúde, Marta Temido, rejeitou a notícia de que existem dificuldades no acesso a medicamentos inovadores por razões financeiras, considerando que o que pode estar em causa são "divergências entre análises técnicas e clínicas".



Segundo o Público, também a entidade liderada por Sofia Portela está agora a limitar o financiamento a 100% de fármacos. Eugénio Rosa, vogal do conselho diretivo, justifica esta situação com a falta de "controlo" que antes existia no subsistema. "Antes não havia controlo, os hospitais privados mandavam a despesa", que era depois reembolsada aos beneficiários, disse ao jornal.