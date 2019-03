O Grupo Luz Saúde decidiu retomar as marcações de consultas ao abrigo das convenções celebradas com o subsistema de saúde dos funcionários públicos (ADSE), foi esta sexta-feira anunciado.Em comunicado, o Grupo Luz Saúde justifica a decisão com "a vontade expressa pelo Conselho Diretivo da ADSE, que se perceciona como genuína, para reiniciar negociações (...) com vista à reformulação das convenções".Assim, as marcações de consultas passam a fazer-se sem restrições de datas "enquanto decorrerem as negociações", explica.