excessos de facturação efectuados entre 2015 e 2016, apoiando-se num parecer da Procuradoria-Geral da República que obrigava os prestadores convencionados a regularizar os pagamentos. A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada disse desconhecer o parecer da PGR e contestou a devolução de 38 milhões.

A Autoridade da Concorrência (AdC) está a realizar buscas a hospitais CUF, Luz e Lusíadas da grande Lisboa, Porto e Algarve, avança a SIC. Em causa estão suspeitas de concertação entre os três grupos de saúde privados - CUF Descobertas, Luz Saúde e Lusíadas Saúde - nos acordos com a ADSE.De acordo com o canal televisivo, o órgão público está a investigar a suspensão da convenção ao subsistema de saúde do Estado em simultâneo por parte dos três grupos, em fevereiro deste ano. CUF Descobertas, Luz Saúde e Lusíadas Saúde viriam a voltar atrás e a manter o acordo com a ADSE.Em dezembro do ano passado, a ADSE emitiu um comunicado no qual exigia aos grupos privados a devolução de 38 milhões de euros em