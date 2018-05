O adolescente foi aliciado a deslocar-se à residência dos dois homens, "onde foi sujeito à prática de relações sexuais".

Um jovem de 14 anos foi sujeito a práticas sexuais, difundidas na Internet, na sequência de contactos nas redes sociais com um dos suspeitos detidos por pornografia de menores e actos sexuais com adolescente, informou a Polícia Judiciária (PJ).



Segundo informou hoje a PJ, em comunicado, elementos da Directoria de Lisboa e Vale do Tejo procederam "à identificação e detenção de dois homens, com 39 e 23 anos de idade, por fortes indícios da prática dos crimes de pornografia de menores e actos sexuais com adolescente".



Os factos ocorreram na madrugada de 26 de Março, no concelho de Sintra, quando a vítima, de 14 anos, residente noutro município e na sequência de contactos mantidos nas redes sociais através da Internet, travou conhecimento com um dos suspeitos.



Na sequência desses contactos, o adolescente foi aliciado a deslocar-se à residência dos dois homens, "onde foi sujeito à prática de relações sexuais, que os suspeitos fixaram em suporte digital e difundiram pela Internet", explicou a mesma nota.



Uma fonte da PJ disse à Lusa que os suspeitos "se disponibilizaram a pagar o transporte de casa da vítima" até à sua residência.



No comunicado refere-se que, "no decurso da investigação foram realizadas diligências de recolha de elementos probatórios relativos à prática dos crimes, na sequência das quais se procedeu à detenção dos suspeitos".



A fonte da PJ salientou que o adolescente foi aliciado para a prática de actos sexuais, sem recurso a violência, e as imagens captadas pelos suspeitos foram difundidas pela Internet, mas, ao que se presume, "num círculo restrito".



Os dois detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, mas por não lhes serem conhecidos antecedentes criminais por este tipo de crimes, foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações diárias em posto policial da área da sua residência.