O sobrinho é acusado de oito crimes de abuso sexual contra duas das menores e dois crimes de coação, refere a acusação do Ministério Público, a que a agência Lusa teve acesso.



Os dois arguidos estão presos preventivamente.



O avô das vítimas, divorciado e desempregado a viver em Coimbra, terá começado a cometer os crimes quando as suas netas tinham 15, 9 e 7 anos, aproveitando o facto das menores passarem muito tempo na sua residência, pernoitando lá várias vezes durante a semana, quer durante o período letivo quer durante as férias escolares.



De acordo com o Ministério Público, o arguido tirava fotos às menores e mantinha conversas de cariz pornográfico com as vítimas, para além dos abusos físicos de que eram alvo.



Já o sobrinho, que viveu na residência do principal arguido entre 2016 e 2017, era tido como uma pessoa violenta, sendo que as agressões que cometeu contra a própria mãe motivaram um processo de proteção que acabou arquivado, relata a acusação.



Segundo o Ministério Público, uma das vítimas chegou "a sofrer abusos" dos dois arguidos no mesmo dia, no entanto a acusação não esclarece se os dois homens tinham consciência da atuação um do outro.



A leitura da sentença decorre na segunda-feira, às 14h00.

