Uma tourada em Albufeira na última quinta-feira, dia 9 de Agosto, foi interrompida por activistas dos direitos animais, que invadiram a arena em protesto. Os três activistas acabaram por ser detidos pela GNR, mas, quando já estavam algemados, continuaram a ser agredidos."Filho da p***! Tens alguma coisa de vir aqui? Não gostas, vai para casa", ouve-se num dos vídeos filmados e partilhados nas redes sociais. Os detidos que invadiram a corrida de touros estavam de tronco nu e tinham escrito em inglês no peito "Parem a tortura, Parem as touradas", "adorem os animais".Entre os homens responsáveis por esta acção activistas estavam dois portugueses, Artur Nascimento e Hélder Silva. O outro era Peter Janssen, holandês de 33 anos, activista do Vegan Strike Group, grupo de defesa dos direitos animais. Janssen já fez 40 acções de protesto desde 2015, e passou pelo Campo Grande, Huelva (Espanha), e Bogotá (Colômbia).Ao entrarem na arena foram imediatamente perseguidos por dois militares da GNR e vários outros homens. Assim, foram levados para fora da praça, e foi no corredor de saída da arena que os activistas foram agredidos.Enquanto já estavam algemados, os detidos foram pontapeados e atacados com uma bandarilha por apoiantes da tourada. Nenhum dos militares da GNR tentou parar as agressões, ou advertiu os homens por fazerem isto aos activistas.Mónica Gaspar gere um restaurante e uma loja vegan viu "cerca de 20 pessoas com paus de madeira e bandarilhas a baterem nos activistas e nos agentes. Citada no Diário de Notícias, a mulher disse que ouviu os agressores a dizerem: "Têm de levar mais, filhos da puta, morram". Mónica tentou pará-los, mas acabou por ser agredida.Felizmente para ela, um grupo de lisboetas passava por aquele local e fez com que os homens parassem de agredi-la. "Vinha com a minha mulher, as minhas filhas e um casal amigo a passar e vi dois homens a bater numa mulher, a agredi-la brutalmente, a murro", disse Pedro Pereira. E acrescentou: "Agarrei o homem, puxei-o para parar de bater na rapariga. Mas aí apareceram vários a agarrar-me. Veio um por trás que me bateu com um pau e me abriu a cabeça".Carla Sanada, mulher de um dos activistas, acusa a GNR de lhe ter obrigado a apagar o conteúdo do telefone. "Quando cheguei à rua estava, muitas pessoas, pró-tourada, muito exaltadas. Uma mulher ligada à empresa da praça tirou-me o telemóvel e disse aos GNR que eu tinha estado a filmar. Um dos militares fez-me uma chave no pescoço, sem fazer perguntas. A seguir deu-me o telefone de volta, e disse que eu tinha de apagar tudo", explicou Carla ao DN. Em resultado desta acção do GNR, a mulher ficou com hematomas na cabeça e no pescoço e uma luxação no ombro".Hélder Milheiro, porta-voz da Federação Portuguesa de Tauromaquia, afirmou que o grupo de homens que invadiu a arena tem o hábito de "provocar distúrbios e apresentar-se como vítimas": "É um grupo sediado em Espanha pago por fundos internacionais de origem desconhecida e que se dedica a acções deste tipo". Em resposta às agressões que ocorreram dentro da praça, o porta-voz disse: "Lamentamos qualquer excesso que tenha acontecido. Mas não vou colocar aqui de repente estes mercenários internacionais como pequenas vítimas. Trata-se de uma acção provocatória e atentatória aos direitos dos outros cidadãos."