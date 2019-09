Uma colisão com dois carros está esta terça-feira a provocar longas filas de trânsito na Segunda Circular, junto ao Estádio da Luz, no sentido Sintra-Lisboa.O acidente provocou dois feridos ligeiros e cortou temporariamente duas das três vias daquela estrada. Cerca das 7h30, as duas vias cortadas já se encontravam a ser reabertas.As vítimas, dois homens de 37 e 47 anos, foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.O alerta foi dado às 5h18.Para o local foram mobilizados 15 operacionais e cinco veículos.