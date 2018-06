Acidente em Ourique faz quatro feridos graves e corta IC1

Colisão entre dois veículos causou quatro feridos graves.

Um acidente no IC1, em Ourique, perto da localidade de Palheiros, causou seis feridos, quatro dos quais graves, confirmou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja ao Correio da Manhã.



O IC1 está totalmente cortado neste momento. No local estão 29 operacionais, apoiados por onze veículos terrestres e um helicóptero.



Na origem do acidente, ao quilómetro 676 do IC1, está a colisão entre dois veículos.