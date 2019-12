Dois acidentes com seis carros condicionam circulação no IC19 no sentido Sintra - Lisboa

Dois acidentes consecutivos, a poucos metros, na zona da curva do Palácio de Queluz estão a afetar a circulação no Itinerário Complementar 19, no sentido Sintra - Lisboa, durante a tarde desta segunda-feira.

Cada um dos acidentes tem três viaturas ligeiras envolvidas, sendo que num deles há um carro capotado, onde um ferido ligeiro esteve encarcerado e já foi levado para o Hospital São Francisco Xavier.

No outro acidente não há registo de feridos. Há três faixas cortadas sentido Sintra-Lisboa, trânsito a fazer-se apenas pela berma direita daquela via.

Segundo o que o

conseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP, o acidente ocorreu junto ao Palácio de Queluz. O alerta ocorreu cerca das 15h38.

CM