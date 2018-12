A Comissão de Inquérito responsável refere que acidente com eléctrico que ocorreu a 14 de Dezembro e causou ferimentos a 28 pessoas "não pode ser justificado por anomalias no veículo".

A Comissão de Inquérito ao acidente com o eléctrico 25E na Lapa, em Lisboa, concluiu que este "ocorreu por erro humano". Relatório da Carris indica que o guarda-freio não respeitou a sinalização específica existente na Rua S. Domingos à Lapa e não accionou, posteriormente, de forma correcta os sistemas de frenagem disponíveis no eléctrico, pode ler-se no relatório.



"O acidente não pode ser justificado por anomalias no veículo, tendo-se provado que os respectivos sistemas de frenagem estavam em perfeitas condições de funcionamento. Constatou-se que o acidente não pode ser imputável às condições da linha nem da via férrea, uma vez que todas as medições realizadas comprovam que o seu estado se encontra dentro dos limites definidos de segurança", acrescenta-se.



O acidente ocorreu a 14 de Dezembro e fez 28 feridos, entre os quais uma criança e um bebé. Segundo dados do INEM, 26 vítimas foram transportadas para os hospitais de São José, Santa Maria e São Francisco Xavier e outras duas pessoas foram assistidas no local.