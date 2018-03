Um autocarro com 37 pessoas despistou-se esta quinta-feira na Autoestrada 6 (A6), próximo de Montemor-o-Novo, havendo registo de 21 feridos ligeiros e 16 pessoas sem qualquer ferimento, disseram à Lusa fontes da Protecção Civil e do INEM.Segundo o Instituto Nacional de Emergência Médica, 21 ocupantes são feridos ligeiros "com necessidade de transporte para unidade hospitalar, em princípio o Hospital de Évora", enquanto 16 pessoas saíram ilesas do acidente.O acidente ocorreu ao quilómetro 30, no sentido Montemor-o-Novo-Vendas Novas (distrito de Évora).Fonte da GNR informou tratar-se do autocarro de uma excursão com turistas estrangeiros e referiu que o trânsito na A6 está cortado naquele sentido, entre Montemor e Vendas Novas.O INEM recebeu às 17h17 o alerta para um semi-capotamento de um autocarro de passageiros.O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora recebeu o alerta às 17:22.Segundo a fonte do CDOS, para o local foram mobilizados 55 operacionais e 24 veículos, incluindo meios dos bombeiros de Montemor-o-Novo, Vendas Novas, Évora e Arraiolos, bem como viaturas médicas de emergência e reanimação (VMER) de Évora e Setúbal, um helicóptero do INEM e a GNR.