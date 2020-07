Acidente com Alfa Pendular em Soure causa um morto e cinco feridos graves

Um Alfa pendular descarrilou na zona de Soure. O alerta foi recebido às 15h30 no CDOS de Coimbra. No local estão 144 operacionais, apoiados por 55 veículos. Há um morto, cinco feridos graves e 50 ligeiros. Dentro do comboio seguiam cerca de 280 pessoas.





máquina de trabalho, um Veículo de Conservação de Catenária.

O alfa seguia na direção sul-norte e o aicdente ocorreu na zona de Casalinhos, no concelho de Soure. O comboio embateu contra umaO comboio que descarrilou foi o Alfa 133 que embateu num V