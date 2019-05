"Tivemos uma campanha onde explicámos as medidas da Europa aos portugueses. Esta ação política deverá servir de exemplo aos outros partidos", disse o diretor de campanha.



Já António Costa, secretário-geral do PS, acredita que acompanhamento na Europa deve ser feito não apenas em tempos de eleições, mas ao longo de todo o mandato e garante não ter apagado Pedro Marques durante a campanha eleitoral, recusando-se a fazer comentários sobre os resultados antes dos números oficiais.



João Almeida, porta-voz pelo CDS-PP, considerou a abstenção alta má, dizendo que o CDS encetou uma campanha de proximidade e abertura para que cidadãos possam participar nas escolhas e vida interna dos partidos, para que "democracia seja mais vivida em Portugal".



Na CDU, lamentou-se a possível maior taxa de abstenção de sempre. Mas Susana Mateus, que deu a cara pelo partido, diz que esta é uma lição para os partidos.



Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda, já falou aos jornalistas sobre as primeiras projeções da participação nestas europeias. "Infelizmente devem manter-se os elevados níveis de abstenção", disse, citada pelo jornal Observador. "Ao longo da campanha, o Bloco de Esquerda tentou fazer a sua parte para que as pessoas fossem votar", concluiu.



O secretário-geral do PSD, José Silvano, diz que a abstenção foi "uma derrota da democracia". Os sociais-democratas elogiaram os seus candidatos que mesmo assim não conseguiram evitar a taxa de abstenção. "Uma abstenção de perto de 70% é preocupante, é tão preocupante que é uma derrota para todos: partidos políticos, portugueses que não votaram, é uma derrota para a democracia também."



Segundo José Silvano, estes níveis de abstenção mostram "um desfasamento entre os partidos e os cidadãos, nomeadamente em eleições europeias". "Temos de fazer mais qualquer coisa para mudar isto. O PSD vai ter isto em atenção e fazer também algumas mudanças na forma da próxima campanha para as legislativas", disse.



A alta abstenção recebeu as primeiras atenções da noite dos partidos nacionais. Vários porta-voz referem que a alta abstenção é "uma derrota da democracia".O PS, através do diretor de campanha João Azevedo, felicitou a entrada em funções dos primeiros testes para o "voto eletrónico e o alargamento do voto aos portugueses espalhados no mundo que levou à existência de mais um milhão de inscritos. "Devemos motivar os mais jovens e menos jovens a votar", disse João Azevedo.