Estão ainda várias pessoas "submersas" depois de um troço da estrada municipal 255 que liga Borba a Vila Viçosa ter sofrido um deslizamento de terras.

Pelo menos duas pessoas morreram e várias estão submersas após um troço da estrada municipal que liga Borba a Vila Viçosa, em Évora, ter sofrido um abatimento. No local estão 59 operacionais apoiados por 22 viaturas e um meio aéreo, de acordo com o site da Protecção Civil.



Em declarações anteriores, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora havia suspeita de que quatro a cinco pessoas poderão ter ficado submersas na pedreira localizada junto à Estarada Nacional (EN) 255. "Há a suspeita de quatro a cinco vítimas que estarão submersas no interior da pedreira", relatou fonte do CDOS de Évora à Lusa, referindo que o alerta foi dado pouco antes das 16h00.



O CDOS de Évora confirmou ainda ao Correio da Manhã que dois automóveis e uma máquina retro-escavadora também terão ficado submersos na sequência do acidente. De acordo com a Lusa, a retroescavadora seria de uma empresa que opera numa das pedreiras da zona, enquanto os automóveis seriam de particulares. Pelas 20h00, fonte do INEM revelou à agência de notícias que foi avistada "a retroescavadora com o corpo de uma das vítimas".



Numa primeira impressão, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Alves, relatou à SÁBADO que a "proximidade entre a estrada indicia um deslizamento de terras" e que tal situação aliada a condições meteorológicas levou ao abatimento da estrada.



Carlos Mineiro Alves considera à SÁBADO que "não é normal" uma estrada estar tão perto de uma pedreira e que "deveria existir, no mínimo, um perímetro de segurança" entre os dois. O bastonário refere que o material da pedreira, mármore, não deverá estar relacionado com o deslizamento.



Em declarações à SIC Notícias, uma moradora de Borba afirmou que já "havia indícios de que a estrada podia ruir a qualquer momento". Em declarações à RTP3, António Anselmo, presidente da Câmara de Borba, refere que o abate da estrada foi muito significativo, apontando que "toneladas de material" caíram de forma abrupta.



O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, irá fazer um ponto de situação às 20h30 no quartel de Bombeiros de Borba.



(notícia actualizada às 20h05 com a informação sobre a descoberta da retroescavadora)