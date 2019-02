Um morto e um ferido grave em colisão entre ligeiro e motociclo no Seixal

O acidente que ocorreu às 8h16 ao quilómetro 12 no sentido Sul/Norte da A2, que liga Lisboa ao Algarve, encontrava-se às 9h20 cortada.



Anteriormente a GNR tinha dado conta de uma colisão entre dois ligeiros e um motociclo.



A GNR aconselha os automobilistas a usarem como alternativa a Estrada Nacional 10 e a A33.



No local estavam 21 operacionais, com o auxílio de dez viaturas.

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e um motociclo na A2, perto do Seixal, Setúbal, que está cortada no sentido Sul/Norte, segundo uma fonte do INEM."A vítima mortal é o motociclista com 30 anos e o ferido grave, um homem de 60 anos, foi transportado ao hospital", adiantou a fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).