No dia 12 de dezembro, o presidente da Assembleia da República advertiu André Ventura sobre o uso "com demasiada facilidade" das palavras "vergonha" e "vergonhoso" nas suas intervenções no Parlamento. Ferro Rodrigues frisou que o deputado único do Chega "usa muitas vezes" as palavras "vergonha" e "vergonhoso", quando se dirige à câmara.

"O senhor deputado utiliza com demasiada facilidade as palavras vergonha e vergonhoso, o que ofende muitas vezes este parlamento e ofende-o a si também", afirmou Ferro Rodrigues, citado pela agência Lusa.

Segundo o jornal Observador, ao longo das nove sessões em que interveio desde as eleições, André Ventura usou a palavra "vergonha" 24 vezes.

Enquanto deputado, Ferro Rodrigues também utilizou a palavra "vergonha", "vergonhoso" ou "vergonhosa" – mas não com tanta propensão quanto Ventura. Numa pesquisa na Internet, a SÁBADO identificou sete usos das palavras, entre 1992 e 2015. No dia 12 de dezembro de 2019, ao repreender o deputado do Chega, Ferro alcançou as nove vezes.

A 15 de dezembro de 1992, Ferro Rodrigues respondeu a uma intervenção de Oliveira Martins no Parlamento sobre Portugal não poder "participar em projetos internacionais por não haver a correspondente dotação orçamental". "Uma vergonha!", salientou o agora presidente da AR. As intervenções estão documentadas no Diário da Assembleia da República, e notícias, nos registos acessíveis via Internet.

A 29 de abril de 1994, dirigiu-se a Eduardo Catroga – então ministro das Finanças – criticando-o: "Tudo parece apontar para o facto de que ficará como ajudante, se continuar a assumir uma vergonhosa abdicação política, no caso Totta/Banesto, porque não bastam as palavras bonitas".

Em julho do mesmo ano, juntou-se a Armando Vara, agora detido, numa resposta a Manuel dos Santos, do PS. Quando este último abordou o "falhanço da Cimeira dos Sete Países Lusófonos", Ferro Rodrigues respondeu: "É um problema de vergonha!"

Em março de 2015, enquanto líder parlamentar do PS, Ferro Rodrigues lamentou a desigualdade entre quem perde o Rendimento Social de Inserção (RSI) por burocracia e quem não paga as obrigações contributivas. "É uma vergonha tantas famílias viveram numa situação de miséria e terem ficado sem direitos em matéria de rendimento social de inserção, muitas vezes por problemas burocráticos e de incapacidade de responder atempadamente a determinadas solicitações do sistema", acusou no Parlamento.

A 6 de maio de 2015, usou "vergonha" para se dirigir a Passos Coelho, numa discussão na AR acerca da privatização da TAP e da greve de dez dias dos pilotos: "O que se está a passar na TAP é uma vergonha para o seu Governo. Não é um sindicato [de pilotos] contra a privatização que lançou esta greve". No mesmo debate, considerou "vergonhoso" o movimento diplomático.

A 9 de julho de 2015, Ferro Rodrigues criticou "a encomenda da CP à EMEF antes de um processo de privatização, quando ele se estava a desenvolver, o que é uma coisa vergonhosa, e que foi tratada, e muito bem, pelo Tribunal de Contas, no seu relatório".