Dia 20, A pandemia do emprego

Hoje é um daqueles dias em que a os números da tragédia económica começam a avolumar-se e a consolidar-se de forma deprimentemente real. A Organização Mundial do Trabalho prevê a destruição de 200 milhões de empregos nesta primavera. A Europa vai perder 15 milhões e, a avaliar pelo que aconteceu em Espanha só nos últimos 15 dias de Março, onde desapareceu 1 milhão de empregos à velocidade da luz, a estimativa primaveril será rapidamente ultrapassada. Sobretudo se não encontramos a luz ao fundo do túnel que nos permita regressar rapidamente à vida de todos os dias. Aquela vida onde, apesar da falta de tempo, das corridas intermináveis entre casa e o emprego, dos conflitos de pequena e média intensidade que atravessam todo o tipo de quotidianos, erámos felizes mas não sabíamos. Num tempo em que esta segunda pandemia que será a recessão económica, com a inevitável perda de emprego e rendimento, nos vai obrigar a uma outra quarentena muito mais prolongada e complexa, essa vida anterior que tanto desdenhávamos pelo stress, por isto e por aquilo, já me parece um paraíso perdido. Começa aqui, para tantos de nós, a era de uma luta sem tréguas pelo emprego e pela vida que ele permite.

O dia D de Rui Pinto

Já em cima da hora de jantar chegou a notícia de que o jovem hacker Rui Pinto saía da prisão preventiva e tem um acordo de colaboração com a justiça portuguesa. Uma boa notícia para Rui Pinto, que é jovem e tinha um horizonte judicial de pesadelo pela frente, tanto cá como noutros países que também o querem interrogar, para confrontá-lo com crimes em que é o suspeito número um. Uma boa notícia para a justiça portuguesa, que começou muito mal nesta história, recompôs-se depois graças a uma boa investigação da Polícia Judiciária, em particular a sua Unidade de Combate ao Cibercrime, mas estava a gora a ser confrontada com uma fortíssima pressão pública. Encontrou uma solução ágil, envolvendo todos os actores da investigação – polícia, Ministério Público, juíza de instrução criminal e defesa – e pode obter resultados nunca vistos em alguns processos de enorme complexidade, dentro e fora do futebol.





A pandemia do ódio

Algumas pessoas ficaram zangadas com uma passagem do diário de ontem. Estão no seu direito. Escrevi:

"Vamos pedir-lhes [aos enfermeiros] que morram a ganhar 6,42 euros à hora quando têm ao lado médicos em voluntariado (são já 4 mil) a ganhar 75 euros à hora? Não me parece injusto o que ganham os médicos mas aflige-me ser cúmplice, pelo silêncio ou inacção, da tremenda injustiça que estamos todos a fazer aos enfermeiros de todas as categorias, especialidades e condições."

Não gostaram da referência que fiz aos 75 euros à hora e preferiram ignorar o facto de eu dizer que me parece um valor justo. Preferiram dar asas a uma imensa criatividade em matéria de insultos e ódio. É lá com eles! É uma opção de comportamento social que sempre exibe a extracção educativa de que somos feitos… Não perco muito tempo com gente assim, que se passeia pelas redes sociais a distribuir ódio, como se de uma verdadeira pandemia se tratasse. Essas matilhas organizadas não merecem grande crédito, embora seja preocupante se alguns deles, daquela estirpe verbalmente ejaculatória, são realmente médicos...

O que importa é esclarecer o seguinte: referi o valor dos 75 euros porque confirmei junto de várias fontes que esse foi o valor proposto a alguns profissionais que integram a Linha de Apoio ao Médico. Não considero o valor injusto. Apenas escrevi, numa opinião e não numa notícia, que os enfermeiros é que ganham escandalosamente pouco. Muito menos quis alimentar uma guerra entre profissionais de Saúde. Se entenderam outra coisa e estou errado, aceitem as minhas desculpas. Nunca me caíram os parentes na lama por pedir desculpas. Já agora, à matilha cega de ódio, uma última palavra: aprendam, ao menos, a não confundir uma opinião com uma notícia. Se não são capazes disso, também não devem ser muito bons a distinguir entre um fígado e um coração.