A morte de um construtor da decência política

Na morte de António Arnaut uma singela evocação. Conheci Arnaut há uns bons trinta e cinco anos, quando me iniciava no jornalismo e mal frequentava os bancos da Faculdade de Direito de Coimbra. Por esses tempos longínquos de 1983, António Arnaut era já o ‘pai do Serviço Nacional de Saúde’ que, deixada a obra feita, recolhera à sua Coimbra, à sua advocacia, à sua poesia, à sua política local onde influenciara várias gerações de socialistas que fizeram da Federação de Coimbra do PS uma fortíssima referência na vida interna do partido, totalmente nos antípodas do farrapo moral que esta estrutura tem sido nos últimos anos. Com a morte de Arnaut apaga-se uma luz – porventura a mais intensa –para todos os que vêm na política o governo sério e nobre da cidade.

António Arnaut era um socialista heróico. Um homem que fazia da construção democrática da decência social um esforço permanente e perpétuo. Tive o raro privilégio de ouvi-lo muitas vezes a falar de livros, poesia, direito e política, tal como ela era sentida pelos homens que viram ou sentiram de muito perto os efeitos devastadores da II Guerra Mundial, da Guerra Civil de Espanha e da ditadura portuguesa.

Nas suas tertúlias, pontificavam, entre os mais antigos socialistas e, alguns, maçons, Fernando Vale, Miguel Torga, Manuel Alegre ou António Portugal. Mas também outra gente mais à esquerda, como Orlando de Carvalho, Joaquim Namorado, Vital Moreira ou outros nomes mais social-democratas ou mesmo à direita, como Xavier de Basto, Manuel Porto, por aí adiante. O ecumenismo político e ideológico, chamemos-lhe assim, e a tolerância como valor absoluto da política, eram os traços mais identitários de António Arnaut mas também dessa Coimbra que, apesar de conservadora em alguns valores sociais, tinha uma enorme paixão pelas ideias, pelo debate e pelo humanismo como princípio e fim da acção política. A ouvir alguns deles, com António Arnaut a pontificar, Coimbra era realmente uma lição!

Nesses idos 80, Fausto Correia, Luís Marinho, Manuel Machado, entre outros, eram os dirigentes que seguravam a herança partidária de Arnaut. Conseguiram aguentar uns tempos mas a marcha do tempo e da voracidade humana tornaram-se implacáveis. Mais tarde, já com jovens turcos insaciáveis à frente, a Federação de Coimbra do PS foi-se reduzindo a uma insignificância política e moral que António Arnaut e todos os que o acompanharam nos anos heróicos da transição revolucionária para a normalidade pos-PREC não mereciam. Agora, na hora da sua morte, que fique ao menos essa lembrança: com homens como António Arnaut a política valia a pena, era um imperativo ético que interpelava as boas consciências.