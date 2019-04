"Olá a todos. Peço desculpa, mas não consigo responder as mensagens que me enviaram uma a uma mas não posso deixar de agradecer o carinho que tenho sentido da parte de todos. E também tenho que agradecer a todos os que me ajudaram a poder estar aqui hoje a responder a esta mensagem. Espero quando estiver recuperada poder agradecer pessoalmente com um grande abraço", escreveu na rede social Facebook.







Na sequência da tragédia morreram 29 pessoas.

Carlota Mendes Gomes, guia turística, foi uma das sobreviventes da queda do autocarro turístico que caiu na passada quarta-feira de uma ribanceira no Caniço, Madeira A madeirense está a recuperar no Hospital do Funchal. Este sábado ao final do dia publicou a primeira mensagem após o acidente com um agradecimento especial a todas as mensagens de carinho.