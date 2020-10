No início do ano, o orfeão do Sport Lisboa e Benfica (SLB) cumpre a tradição de cantar as "Janeiras" ao presidente do clube. Há uns anos, porém, o departamento de relações públicas quis elevar um pouco a fasquia e convidar diretores e outros membros dos órgãos sociais para, além de Luís Filipe Vieira, desfrutarem do canto e fazer uma pequena passeata pelas instalações do clube.





No final, Bolo Rei e vinho generoso para todos. A reboque desta iniciativa, a responsável pela RP, Ana Paula Godinho, sugeriu ao administrador executivo Domingos Soares Oliveira idênticas acções de "charme", como lhe chamou, com "deputados e membros do governo benfiquistas", embaixadores e, por último, com o "grupo de doutores juízes dos tribunais da relação próximos ao clube", assinalando existir uma lista de convidados destes últimos para os jogos.