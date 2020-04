—

Pouco depois do fim das aulas presenciais, a 13 de março, Eduardo Silva enviou email para os pais de 21 alunos da sua turma de 1.º ano a avisá-los de que estavam disponíveis materiais pedagógicos no site do Agrupamento de Escolas Pedro Eanes Lobato. "Tive cinco respostas" e, desses, "três conseguiram imprimir as fichas."O exemplo é micro, mas multiplicou-se por muitas outras salas de aula deste agrupamento de escolas na Amora, concelho do Seixal, que está localizado no Território Especial de Intervenção Prioritária. "Temos 1.500 alunos [do 1.º ciclo ao 9.º ano] e não quero exagerar, mas tenho à volta de 700 com muitas dificuldades" e a quem os professores dão roupa "porque chegam de pijama à escola em pleno Inverno", descreve a diretora, Célia Almeida.A consequência óbvia? Uma maioria não tinha computadores ou outros dispositivos móveis e estava no início deste novo modelo de escola com ensino remoto afastada das lições que os professores já estavam a dar em plataformas como o Google Meets "Tentámos sempre com os diretores de turma, via telefone e todos os meios, estabelecer com eles alguma ligação, incentivando a que não perdessem o elo com a escola", continua a docente. Depois, decidiram ir entregar-lhes diretamente (através da junta de freguesia ou dos tutores de bairro que existem em zonas difíceis como a Princesa) os conteúdos a estudar. "Estamos a fazer portefólios, uma espécie de cadernos de atividades" que são impressos pela escola mas também pela junta. "Que sozinhos não conseguiríamos suportar essa verba em papel."Célia Almeida também conseguiu o "sim" de uma empresa para lhes disponibilizar computadores e tablets. "É uma engrenagem que está em constante mutação". E o 3.º período que agora começa não será para aprendizagem de matéria novaé uma vantagem, admite, não ter alunos do secundário a fazer exames nacionais para entrarem na universidade.Assim, os professores podem focar-se no "fundamental", a leitura, a interpretação, a comunicação. "Tudo o que são competências transversais, independentemente de ser a matéria A, B ou C." É uma tentativa de não criar injustiças na aprendizagem porque "vou ter alunos que vão estar online, outros que podem não querer estar online e outros que até gostavam mas não têm condições para estar." De outro modo, estar-se-ia "a criar um fosso social e a escola não pode ser um elemento que agudiza o fosso social dos nossos jovens", explica."Se 50 ou 60% dos meus alunos fazem a recuperação da matéria, os restantes estou muito preocupada que passem fome. E se não ganharem nessa semana um bocadinho de competência de leitura, é mau, mas é pior que passem fome", confessa a docente e dirigente escolar, que nas primeiras semanas com as escolas encerradas serviu 55 refeições.O projeto de apoio aos alunos mais carenciados (os do escalão A) foi instituído pelo Ministério da Educação . Mas a autarquia do Seixal decidiu, a 23 de março, alargar aos beneficiários do escalão B, uma medida que só com o início deste período se tornou nacional por decisão do Governo.São confecionadas num refeitório escolar do 1.º ciclo e depois distribuídas por dez escolas de todo o concelho. "Os pais vão buscar a refeição dentro da sua área de residência à escola mais próxima", explica a vereadora com o pelouro da Educação, Maria João Macau. Também levam consigo os 200 ml de leite que diariamente eram distribuídos ao lanche.No fim de março eram 180 os alunos abrangidosonde se incluem também "os que ainda não têm a documentação para estarem formalmente no programa de ação social escolar", explicou a vereadora. Mesmo para esses "estamos a conseguir garantir a refeição".E para quem não consegue deslocar-se, as Juntas de Freguesia estão a levar ao domicílio. Na área de atuação do AE Pedro Eanes Lobato, também os tutores de bairro andam de porta em porta a verificar as dificuldades das crianças, com quem já tinham projetos inclusivos. E a psicóloga e a técnica social telefonam diariamente a dezenas de famílias para saberem como estão."Há muita miséria na Amora, uma mais encoberta, outra menos", descreve Célia Almeida. E com a crise que surgiu com a pandemia da Covid-19, "se já éramos uma zona problemática em termos sociais, com empregos muito irregulares, neste momento a situação está a acentuar-se. Há casos de miúdos que levam as refeições para eles, mas precisavam era para toda a família", diz a diretora escolar.Daí que a verba que tinham para diariamente darem o reforço do pequeno almoço e do lanche às crianças esteja agora a ser canalizado para adquirir cabazes de bens alimentares básicos para os casos mais difíceis. "Se não formos nós, em parceria com a Junta de Freguesia, a dar de comer, eles não comem."