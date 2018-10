A (divertida) campanha da PSP inspirada em Banksy

A conta de Facebook da PSP voltou a inovar, desta vez numa campanha contra a condução alcoolizada. A PSP inspirou-se na mais recente polémica de Banksy para gravar um vídeo.

Um quadro de Banksy foi vendido em leilão por cerca de um milhão de euros. Mal o martelo que anuncia a venda bateu, um sistema de auto-destruição foi accionado e a obra de arte passou por uma trituradora de papel imbutida na moldura. A PSP aproveitou este acontecimento recente para gravar um vídeo a alertar para os perigos de conduzir enquanto alcoolizado.



No vídeo vê-se uma imagem de uma cerveja enquadrada por uma moldura. Segundos depois a imagem começa a descer e a passar pela moldura. Enquanto passa, o que antes era uma folha única dividida em várias tiras e, em vez da imagem da cerveja original, surge uma carta de condução, como que a dizer que conduzir com álcool leva a que o documento que permite a condução seja confiscado.



Na legenda do vídeo pode ler-se: "Não sujeite a sua carta de condução ao estilo #bansky", acrescentando ainda: "A GNR aconselha... Se beber, não conduza!"



Mais abaixo, a força de segurança usa ainda uma hashtag que é "#bankystyle", dando crédito ao artista original que teve a ideia.