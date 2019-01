A burla milionária dos cantinas dos hospitais

As escutas telefónicas decretadas pelo Ministério Público (MP) já estavam ativas há semanas quando, em Setembro de 2016, a Polícia Judiciária (PJ) percebeu que uma equipa da Inspeção-Geral das Atividades de Saúde (IGAS) estava a fazer uma auditoria ao Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental (CHLO), a entidade que dirige os hospitais de Egas Moniz, São Francisco Xavier e Santa Cruz.

Bastante preocupada, Teresa Afonso, a coordenadora dos Serviços Financeiros, ligou à amiga Natércia Pina, a nova diretora do Serviço de Gestão Hoteleira do CHLO e também a mulher que controlava várias empresas privadas que tinham diversos contratos de exploração de bares/refeitórios daquele e de outros centros hospitalares públicos. Na conversa gravada, Teresa disse a Natércia que os inspetores do Ministério da Saúde já tinham pedido vários documentos sobre os negócios privados da amiga, mas que a situação ainda podia complicar-se se também quisessem ver à lupa os resultados dos contratos de arrendamento: "(…) agora, o nosso problema aqui é se a IGAS nos pede (…) ‘então o que é que tá pago?’".

Mais adiante na conversa, a responsável deu também a entender que estava a fazer tudo para ajudar a amiga e que outros altos quadros do CHLO também estariam dispostos a proteger Natércia Pina, uma destacada militante social-democrata de Oeiras que, antes de apoiar a candidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, integrou a lista conjunta PSD/CDS ao distrito de Lisboa para as eleições legislativas de 2015. Natércia foi o 36º candidato na lista encabeçada por Pedro Passos Coelho e Paulo Portas.

Estes e outros pormenores foram registados pela equipa de investigadores da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da PJ...

