O Governo de Pedro Passos Coelho lançou em 2014 o Regime de Regularização das Actividades Económicas (RERAE), que tinha como objectivos regularizar indústrias "cuja exploração era incompatível com instrumentos de gestão territorial e ou condicionantes ao uso do solo". Na região do Alentejo, existem 84 pedreiras que tentaram regularizar a situação no enquadramento do RERAE, sendo que 40 destas estão em actividade nos concelhos de Estremoz, Borba e Vila Viçosa.A história consta esta sexta-feira no jornal Público, que não conseguiu confirmar se algumas das duas pedreiras perto da EN255, que ruiu esta segunda-feira, estava inserida neste processo. Contudo, escreve o Público, "o número de empresas que se candidataram a este regime especial é já revelador das incompatibilidades que existem entre o exercício desta actividade e os instrumentos de gestão do território".O RARAE, lançado sob a alçada do então ministro do Ambiente Carlos Moreira Silva, visava criar um mecanismo para avaliar "a possibilidade de regularização de um conjunto significativo de unidades produtivas que não dispõem de título de exploração ou de exercício válido face às condições actuais de actividade".