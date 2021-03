70% da população vai ser vacinada com a primeira dose até ao fim do verão

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo mostrou-se cauteloso, mas optimista, esta segunda-feira, na reunião dos especialistas com os decisores políticos, no Infarmed. O militar acredita que se o número de vacinas que estão previstas para chegar ao longo dos próximos meses se mantiver será possível manter o objetivo de ter 70% da população vacinada com a primeira dose no início do verão.







MÁRIO CRUZ/LUSA

"Estamos num ritmo crescente de administração de vacinas e no segundo trimestre vai atingir médias entre 95 e 100 mil vacinas por dia". E em maio e junho superior a isso, acredita o vice-almirante que assegura que Portugal poderá vir a ter 70% da população vacinada com a primeira dose no início de junho (entre junho e julho).Nos mais velhos de de 80 anos irá ser atingida a proteção de 83% dos idosos, superior à meta de 80% definida inicialmente para o final do mês, acredita o coordenador. Já no grupo 50-79 anos com doenças de risco para a covid-19, também incluído entre os prioritários, vai ser atingido os 67%.O pessoal docente e não docente, que se juntou entretanto a este grupo de prioritários, começará a ser vacinado no próximo fim de semana e 28% serão vacinados com a primeira dose ainda este mês.Os lares "estão praticamente todos cobertos", diz Gouveia e Melo e que só não se avançou mais porque há lares que tiveram surtos ou ainda têm surtos ativos, acrescentou ainda.Segundo Gouveia e Melo, esta semana vão ser administradas 277 mil vacinas, incluindo as da Astrazeneca que ficaram na semana passada em pausa.O militar que está a liderar a equipa de coordenação do plano de vacinação anunciou ainda que esta semana será atingido o número de 1 milhão de portugueses vacinados com a primeira dose e meio milhão com a segunda dose.Desde o início do processo de vacinação, em dezembro do ano passado, Portugal já recebeu 1,8 milhões de doses de vacinas. Em abril, Portugal deverá receber mais 1,8 milhões de vacinas e ainda aumentar a capacidade de vacinação contra a covid-19. Em abril, o país deverá ser capaz de vacinar 60 mil pessoas por dia e nos meses seguintes o valor será superior a 100 mil.