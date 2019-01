Acórdão do Superior Tribunal de Justiça do Brasil revela que Ministério Público português pediu à justiça brasileira que arrestasse 416 imóveis ao Grupo Espírito Santo.

A Justiça brasileira arrestou, a pedido do Ministério Público português, 416 imóveis ao Grupo Espírito Santo (GES) no Brasil. O arresto de tamanho número de prédios é revelado num acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) do Brasil.



Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã.