A Polícia Judiciária desmantelou em maio um esquema de corrupção que pode levar cerca de 400 motoristasUm casal, dono de uma escola de condução em Lisboa e que está atualmente em prisão preventiva, terá começado em 2016 a fornecer renovações de cartas de condução de pesados e de transportes coletivos. No início deste ano, altura em que entrou em vigor a legislaçãoPerto de 400 motoristas que beneficiaram do esquema foram já identificados pela investigação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária. Estes motoristas continuam a trabalhar utilizando os documentos obtidos de forma ilegal. Ministério Público pretende inquirir todos os envolvidos e retirar as licenças e cartas de condução.