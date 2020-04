O presidente e líder parlamentar do PSD, Rui Rio, já informou a bancada quem são os 27 deputados que deverão estar presentes na sessão solene do 25 de Abril, e vai privilegiar os `estreantes´.

Num mail enviado aos deputados, a que a Lusa teve acesso, Rui Rio recorda as regras aprovadas na conferência de líderes na quarta-feira e que preveem a presença na sessão solene de apenas um terço dos deputados, ou seja 77 dos 230 parlamentares, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

"Dentro destas regras destaca-se o facto de o quórum de funcionamento da sessão solene comportar a presença de 27 deputados do PSD, um terço do total de deputados, de modo a que fiquem sempre duas cadeiras de intervalo entre cada uma das deputadas e deputados presentes", refere o mail.

O texto enuncia depois os critérios que presidiram à elaboração da lista: deputados que "nunca tiveram a oportunidade de participar numa sessão solene do 25 de abril" e que exerçam, cumulativamente, um dos seguintes cargos - membros da direção do grupo parlamentar ou da direção do partido, presidentes, coordenadores ou vice-presidentes ou vice-coordenadores das comissões parlamentares, e os dois candidatos à liderança da JSD, Alexandre Poço e Sofia Matos.

A única exceção a esta regra é o próprio presidente do partido Rui Rio, que já assistiu a outras sessões solenes do 25 de Abril.

Entre os nomes da lista, estão, por exemplo os dos vice-presidentes do PSD André Coelho Lima, Isabel Meireles ou Isaura Morais, do antigo eurodeputado Fernando Ruas ou dos cabeças de lista por Lisboa e Porto nas últimas eleições, Filipa Roseta e Hugo Carvalho, respetivamente.

A Assembleia da República estimou hoje que participem cerca de 130 pessoas na sessão solene do 25 de Abril entre deputados e convidados, contra os cerca de 700 do ano passado, devido às restrições impostas pela pandemia de covid-19.

Depois de ter ficado acordado em conferência de líderes que participariam na sessão um terço deputados, o gabinete de Ferro Rodrigues adiantou hoje que "o leque de convidados será limitado, em face da situação excecional que o país atravessa, permitindo respeitar as distâncias de segurança recomendadas pelas autoridades de saúde".

"No cômputo geral, e incluindo deputadas e deputados, estimam-se em cerca de 130 o número total de presenças (o que contrasta com as cerca de 700 verificadas em 2019)", acrescenta a nota, o que permite estimar que o número de personalidades convidadas rondará a meia centena.

A lista de entidades que serão convidadas não foi ainda divulgada pela Assembleia da República.

Na conferência de líderes de quarta-feira, a decisão de realizar a sessão solene no parlamento, embora com menos deputados e convidados, teve o apoio da maioria dos partidos: PS, PSD, BE, PCP e Verdes. O PAN defendeu o recurso à videoconferência, a Iniciativa Liberal apenas um deputado por partido, enquanto o CDS-PP - que propôs uma mensagem do Presidente da República ao país - e o Chega foram contra.

