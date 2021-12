Assista em direto à entrega dos prémios anticorrupção

Carlos Rodrigues Lima, jornalista e subdiretor da SÁBADO, foi nomeado para a categoria Projeto de Investigação do Prémio Tágides 2021.

Rui Pinto, o criador do Football Leaks, foi nomeado para o Prémio Tágides 2021, na categoria de Iniciativa Política. Este é o primeiro prémio relacionado com anticorrupção em Portugal e conta com 14 nomeados. Na mesma categoria, estão ainda Ana Carla Almeida, António Ramalho Eanes, Joana Maques Vidal e Maria José Morgado.

