Estradas na Serra na Estrela reabertas

As estradas do maciço central da Serra da Estrela reabriram hoje, depois de terem estado encerradas nos últimos dias devido ao gelo e à neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.

Segundo a fonte, a circulação rodoviária foi totalmente restabelecida às 09:20 e faz-se sem qualquer restrição em todos os troços.

Onze distritos de Portugal continental estão sob aviso amarelo por causa da queda de neve e da agitação marítima, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo (o menos grave) por causa da queda de neve prolonga-se até às 12:00 de quinta-feira e vigora nos distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco e Braga.

A neve deve cair acima da cota dos 1.200/1.400 metros, podendo condicionar ou interditar estradas, causar danos em estruturas ou árvores devido à acumulação e prejudicar alguns abastecimentos locais.