Orçamento: um momento de alívio e uma crise no horizonte

Quase até ao último minuto, as negociações de bastidores em torno das cerca de 1500 propostas de alteração ao Orçamento permitiram viabilizar o documento com as abstenções PCP, PEV, PAN e das deputadas não inscritas Cristiana Rodrigues e Joacine Katar Moreira. Para conseguir os votos que afastaram uma crise política, foi preciso aceitar medidas que fazem com que o Orçamento aprovado esteja bem longe do que foi desenhado por João Leão. Mas o drama político que parecia ter chegado ao fim, deu lugar a outro sobressalto com uma votação do PSD que viabilizou a proposta do BE para travar a transferência de mais dinheiro público para o Novo Banco através do Fundo de Resolução.

PSD, BE, PCP e PAN juntaram-se para tirar do Orçamento um mapa com 476,6 milhões de euros de transferências para o Fundo de Resolução, que tinha como destino o Novo Banco. O CDS absteve-se e o PS, a Iniciativa Liberal e o Chega votaram contra a iniciativa que põe a zeros a possibilidade de transferir mais dinheiro público para o banco.

O resultado da votação abre um problema que António Costa tratou de dramatizar, atirando ao PSD e ao BE. "Nós tudo faremos para que aqueles que quiseram brincar com o fogo não queimem o país e, portanto, tudo faremos para que não só a legalidade que a legalidade que a nossa Constituição impõe, que a Lei de Enquadramento Orçamental impõe, para assegurar também que a nossa credibilidade internacional que é posta em causa", afirmou o primeiro-ministro, carregando na tónica do contrato que obriga o Estado, através do Fundo de Resolução, a cobrir as imparidades do Novo Banco.

"Não vou estar aqui a discutir as tecnicalidades jurídicas e só há uma coisa que digo: Contrato assinado é contrato que tem de ser honrado, lei que existe é lei que tem de ser respeitada, e a legalidade será seguramente assegurada num país que se honra de ser um Estado de Direito", afirmou o primeiro-ministro.

Tudo na mão do PSD

António Costa vincou as responsabilidades contratuais que o Estado assumiu com a Lone Star, o fundo que comprou o Novo Banco. Mas há a possibilidade de as cumprir, com a aprovação de um Orçamento Retificativo, como o PSD tratou de explicar quando fez a defesa do voto ao lado da esquerda.

Rui Rio explicou, em declarações aos jornalistas, aquilo que o deputado social-democrata Duarte Pacheco já tinha deixado claro no plenário: o PSD estará disponível para viabilizar um Orçamento Retificativo que autorize nova transferência para o Novo Banco, mas só depois de conhecidos os resultados de uma auditoria para avaliar as contas da instituição e perceber o que anda a gerar as menos-valias declaradas, apurando eventuais irregularidades que têm sido levantadas por notícias que dão conta de vendas duvidosas de ativos.

"Por mim, o Estado cumpre, desde que os outros cumpram também. Agora basta de massacrar os contribuintes", afirmou o líder do PSD, que diz que é preciso apurar o que se passa com a gestão do Novo Banco e saber se se "estão a fabricar menos-valias que projetam ganhos sabe-se lá aonde".

Rio acredita que o Novo Banco deve reclamar a injeção de capital "lá para maio" e, por isso, "precisamos que a auditoria ande depressa". Além de querer conhecer em detalhe as contas antes de pagar, politicamente, o líder do PSD quer "obrigar o Governo a explicar essa transferência" no Parlamento.

Nessa altura, a viabilização de um Retificativo pode ficar nas mãos do PSD. Mas, agora, Rui Rio estranha que os ataques de Costa sejam todos direcionados ao partido que o primeiro-ministro fez questão de excluir desde o início das negociações do Orçamento. "Por que é que a responsabilidade é toda do PSD e não é do PCP? Por que é que o primeiro-ministro vem atacar o PSD e não vem atacar o PCP?", questionou.

Para Rui Rio, não há razões para acenar com uma crise política em torno do tema, uma vez que o PSD viabilizará a transferência desde que ela seja devidamente fundamentada e se apure que não houve irregularidades na alienação de património. "Criam aqui uma crise, mas criam uma crise artificial se quiserem", comentou.

De resto, Rui Rio recusa a tese de que o PSD possa ser responsável por um buraco neste Orçamento, mesmo que uma das suas propostas – aprovada com a ajuda da esquerda – tenha levado a reduções nos preços das SCUT no interior e no Algarve que se estima poderem gerar perdas de receitas entre os 64,4 milhões de euros e os 82 milhões de euros.

"Foi o PS que chumbou uma contrapartida por via da renegociação com os concessionários", vincou Rui Rio, sublinhando que todas as propostas do PSD que comportavam perda de receitas ou aumento de despesa para o Estado vinham com contrapartidas para não desequilibrar as contas públicas.

Rio considera, de resto que, se algo desfigurou o Orçamento foram as propostas do PCP que, nas suas contas, "ultrapassam os mil milhões de euros" em impacto orçamental.