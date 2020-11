Covid-19: Sobe para cinco o número de mortes em lar de Caminha

A morte de um utente do lar do Bom Jesus dos Mareantes, em Caminha, elevou para cinco o número de óbitos naquela instituição, que tem atualmente 54 utentes e 24 funcionários infetados com o novo coronavírus, foi hoje revelado.Contactada pela agência Lusa, a diretora daquela instituição no distrito de Viana do Castelo, Cristina Malhão, adiantou que o utente morreu na segunda-feira, sendo que dos 54 idosos infetados "quatro estão hospitalizados".Antes do início do surto de covid-19, detetado no dia 03, o lar acolhia um total de 63 idosos.Do total de 42 funcionários, o surto de covid-19 infetou 24, sendo que "apenas nove estão disponíveis para trabalhar, porque os restantes já se encontravam de baixa médica".Cristina Malhão adiantou que na segunda-feira chegou à instituição uma Brigada de Intervenção Rápida composta por dois enfermeiros e quatro auxiliares."A situação não está estabilizada. Está um pouco mais controlada. Consigo aguentar assim a instituição mais uma semana. Não consigo aguentar muito mais. Preciso é que as minhas funcionárias comecem a testar negativo para voltarem ao seu local de trabalho", referiu.No domingo, o presidente da Câmara de Caminha pediu ajuda para fazer face à situação "caótica" do lar do Bom Jesus dos Mareantes que, naquele dia, registava quatro mortes."A situação na Casa de Repouso da Confraria do Bom Jesus dos Mareantes está descontrolada. É caótica, apesar das ajudas que nos foram chegando da Segurança Social que já tem, há alguns dias, uma brigada de Intervenção Rápida com três pessoas. Precisamos de ajuda", apelou Miguel Alves.A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.328.048 mortos resultantes de mais de 55 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 3.553 pessoas dos 230.124 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.