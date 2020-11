Covid-19: GNR termina festa em Almada com cerca de 30 pessoas

A GNR anunciou hoje que terminou uma festa que reunia cerca de 30 pessoas em desrespeito das normas referentes ao combate à covid-19, tendo ainda identificado uma mulher de 40 anos, no concelho de Almada (Setúbal).

O Comando Territorial de Setúbal da GNR explica, em comunicado, que cessou no sábado uma festa no Monte da Caparica, concelho de Almada, na sequência de uma denúncia que dava conta de um evento no interior de uma habitação.

"Os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde confirmaram a existência do evento, tendo desmobilizado os participantes sem que tivessem oferecido qualquer resistência", lê-se no documento.

A GNR acrescenta ainda que a proprietária da residência, uma mulher de 40 anos, foi identificada, resultando na elaboração de um auto de contraordenação.