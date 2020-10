OE2021: PSD vai votar contra o Orçamento do Estado

O PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado (OE). O anúncio foi feito esta quarta-feira por Rui Rio, nas jornadas parlamentares do partido. "Se o voto do PSD não serve nem para evitar uma crise política, então não nos resta outra opção senão votar contra este Orçamento", afirmou o líder dos sociais-democaratas.Rui Rio deixou várias críticas à proposta de OE apresentada pelo Governo de António Costa. "É um Orçamento que distribuiu o que tem e o que não tem sem critério e não reforça nem as empresas, nem a classe média", justificou."Há uma marca no PS, mas que é sobretudo do PC e do Bloco de Esquerda, que é não melhoraram os salários em Portugal. Até aumentaram o salário mínimo, e aí estamos todos de acordo, mas o que aconteceu é que o salário mínimo está agora encostado ao salário médio." Medida que, aliás, o líder do PSD não deixou de criticar. "Não acho adequado o aumento do salário mínimo nacional, no momento em que as empresas não têm dinheiro para pagar salários. Quando a taxa de desemprego é baixa e a economia está a crescer, então aí o salário mínimo deve ser puxado para cima. Outra coisa é o quadro neste momento, quando as empresas, especialmente as mais pequenas, estão sem condições financeiras. Temos a coragem para dizer isto, porque temos de ser coerentes se chegarmos ao Governo. Nesta conjuntura, o salário mínimo até pode ser aumentado se houver consenso na concentração social, mas não vejo condições para se conseguir isso."Ao longo da sua intervenção, Rui Rio foi elencando as razões que levam o PSD a votar contra a proposta do OE. "O Governo olha para o presente e esquece o futuro. Este é o Orçamento da distribuição para o imediato esquecendo o futuro. Não há apoio significativo às empresas", apontou, acrescentando que "aquilo que na prática se infere é que o PS não quer cuidar da economia e fica à espera do dinheiro da Europa, da chuva dos milhões em cima da economia. Mas esse dinheiro não vem em 2021, vem em 2022/2023."No geral, o PSD considera que este é o "Orçamento da distribuição sem lógica. Baixar mais uma vez as propinas não faz sentido nenhum. A propina de um ano no público custa um mês no privado. Está a beneficiar os que têm hipóteses de pagar, o preço tem de ser o ajustado para a manutenção dos cursos e quem não tem capacidade para pagar tem de ser compensado em sede social. Isso não se resolve a baixar o custo para todos."Na linha da distribuição sem lógica, Rio enumerou as situações: mais creches gratuitas, o aumento das pensões, a redução IVA no ginásio, do IVA da eletricidade. Medidas que o próprio admite "estamos todos de acordo", mas "não todas ao mesmo tempo, temos de ser seletivos". "Esta ânsia pela propaganda leva até a dizer coisas que não existem como a que os portugueses vão ter uma redução no IRS, não é verdade vão pagar o mesmo. Efetivamente em janeiro recebem mais uns troquinhos mas depois não recebem o reembolso em 2021 ou terão ainda de pagar."A resposta à pandemia também foi criticada. "Em março e em abril, deveríamos desculpar e desculpámos praticamente tudo de mau que o Governo fez. O conhecimento à época fazia com que as decisões fossem uma questão de sorte. Mas uma coisa era o desconhecimento em março/abril, outra coisa é em junho com o conhecimento já da pandemia e sabendo que vinha uma segunda vaga. Não podemos exigir a perfeição, mas sabemos que é possível ser mais acutilante, e responder melhor à Covid e não Covid."O PSD garante que teria alternativa: "Olharíamos ao alívio da carga fiscal das empresas, da classe média, reforçávamos a capitalização das empresas. Tenho plena consciência da situação difícil em que está o país, seria um sinal lento, mas mudaríamos de caminho. Ninguém vem dizer que baixaria brutalmente os impostos, mas era um caminho diferente, para que amanhã fosse diferente."