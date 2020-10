Covid-19: Ministro do Ambiente e secretário de Estado da Ciência também em isolamento profilático

O ministro do Ambiente e o secretário de Estado da Ciência vão também ficar em isolamento profilático por terem tido contacto próximo com o ministro Manuel Heitor, que está infetado com o novo coronavírus.

Segundo fonte do Governo, apesar de terem tido testes negativos, foi recomendado pelas autoridades de saúde ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, e ao secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Sobrinho Teixeira, que ficassem em isolamento durante 14 dias a contar a partir do passado dia 08.

Já se encontravam em isolamento profilático os titulares das pastas do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e do Planeamento, Nelson de Souza, por terem estado sentados perto do ministro da Ciência e do Ensino Superior, Manuel Heitor, na última reunião do Conselho de Ministros, no dia 08 de outubro.

"Todos estão a trabalhar a partir de casa, cancelaram apenas a respetiva agenda de deslocações, que estão a ser substituídas por participações por videoconferência", referiu a mesma fonte do executivo.

No total, são já cinco os membros do Governo que se encontram em isolamento, depois de o ministro Manuel Heitor ter comunicado no domingo que estava infetado com o vírus responsável pela doença covid-19, embora assintomático.