Mau Tempo: Doze distritos do continente sob aviso amarelo devido ao vento forte

Doze distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte, na sequência da passagem da depressão Alex, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê hoje e sábado a ocorrência de chuva e vento fortes, em Portugal continental, devido à passagem da depressão Alex, assim como agitação marítima forte.

De acordo com o Instituto, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco, Leiria e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 18:00 de hoje devido à previsão de vento forte, que podem atingir os 90/110 quilómetros por hora nas terras altas.

O IPMA emitiu também aviso amarelo para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, até às 06:00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso de agitação marítima levou a Autoridade Marítima Nacional a pedir à população para evitar os passeios junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, assim como a pesca lúdica, na sequência da passagem da depressão Alex.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional explicou que a agitação marítima decorrente da depressão poderá criar ondas de seis metros, cuja duração poderá ser "entre os 10 e os 12 segundos".

O vento poderá "registar velocidades superiores a 60 quilómetros por hora e rajadas acima de 85 quilómetros por hora".

Por isso, a Autoridade Marítima Nacional recomenda, sobretudo nas regiões costeiras no Norte e Centro do país, que se evite passeios "junto à orla costeira, nas arribas e nas praias, bem como a prática de atividades lúdicas nas zonas expostas à agitação marítima".

De acordo com o IPMA, a depressão Alex vai passar no golfo da Biscaia e segue para França.

A previsão do IPMA aponta ainda para uma descida de temperatura, em especial da máxima, que irá variar entre 13 graus Celsius e os 18 nas regiões a norte do vale do Tejo e entre 18 e 25 graus a sul.