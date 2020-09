O cadáver de um feto aparentando ter quatro meses foi encontrado esta quarta-feira nos circuitos interiores da estação de tratamento de águas residuais (ETAR) de Paramos, no concelho de Espinho, revelou fonte oficial da câmara.O feto humano terá sido descoberto por funcionários da própria infraestrutura, que é gerida pela concessionária Águas do Centro Litoral, do grupo Águas de Portugal."Trata-se de um feto de aproximadamente quatro meses, masculino, aparecido nos circuitos interiores da ETAR", declarou à Lusa a fonte da Câmara Municipal de Espinho, no distrito de Aveiro.O caso foi reportado à PSP, cujo Comando Distrital de Aveiro não quis dar explicações hoje sobre o assunto. A investigação foi, entretanto, entregue à Polícia Judiciária.Contactada pela Lusa, fonte oficial da Águas de Portugal adiantou que "o feto foi encontrado na zona de entrada do esgoto na ETAR, onde existe uma grade que retém os resíduos sólidos de maior dimensão"."Os operadores da ETAR fazem limpezas regulares a essa zona e foi numa dessas rotinas que encontraram o feto, no meio de outros resíduos que habitualmente chegam ao local", acrescentou a fonte.