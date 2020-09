Incêndio em pavilhões industriais na Póvoa de Varzim mobiliza 63 bombeiros

Um incêndio deflagrou, hoje, pelas 15:25, numa zona industrial e comercial de Balazar, na Póvoa de Varzim, distrito do Porto, tendo as chamas consumidos alguns pavilhões existentes no local, confirmou à Lusa fonte dos bombeiros voluntários poveiros.

Para o local do incidente, situado junto à Estrada Nacional 206, foram chamados 63 operacionais, apoiados por 24 viaturas, das corporações da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Vila das Aves, Pedrouços, Moreira da Maia, Trofa, S. Mamede de Infesta e Matosinhos/Leça.

Ainda não foi possível apurar a origem do incêndio, que terá deflagrado num pavilhão de artigos têxteis e, posteriormente, alastrado a armazéns contíguos, dificultando a tarefa dos bombeiros.

Dada presença de vários materiais inflamáveis no interior dos pavilhões, os bombeiros estimam que as operações ainda se desenrolem por mais algumas horas, apesar da situação estar controlada.

Até ao momento não há feridos a registar.