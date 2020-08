Incêndio de Oliveira de Azeméis já está em fase de resolução

O incêndio florestal que lavra desde as 13:50 em Oliveira de Azeméis já está controlado, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, que chegou a ter sete aeronaves a combater o fogo.

O sinistro teve origem no lugar de Covais, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, e as suas causas ainda não estão identificadas, mas, segundo a mesma fonte, pelas 15:30 as chamas já atingiam uma área considerável "devido ao vento forte" que se sentia na região e que mais rapidamente as fez alastrar.

No pico do combate ao incêndio, os trabalhos envolveram 155 operacionais de diversas cooperações do distrito de Aveiro, apoiados pelos referidos sete aviões e ainda por 38 meios terrestres.