Casa Fernando Pessoa em Lisboa reabre sexta-feira ao fim de ano e meio de obras

A Casa Fernando Pessoa reabre na sexta-feira, ao fim de ano e meio encerrada para obras gerais de requalificação, e com conteúdos renovados, anunciou hoje a Câmara Municipal de Lisboa.

As obras de requalificação na Casa Fernando Pessoa, localizada em Campo de Ourique, na última morada conhecidas do escritor, incluíram também intervenções ao nível da acessibilidade e da sustentabilidade, de acordo com uma nota da autarquia.

O equipamento municipal, que é gerido pela EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, reabre também com os seus conteúdos renovados, nomeadamente "os dedicados à biblioteca particular do autor do ‘Livro do Desassossego’, bem como os referentes à criação dos vários heterónimos do escritor".

A Casa Fernando Pessoa é a casa que foi habitada pelo escritor nos últimos 15 anos de vida e onde é possível visitar a reconstituição do seu quarto, a sala multimédia e a biblioteca especializada em poesia mundial, segundo informação divulgada no ‘site’ do equipamento.