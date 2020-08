Covid-19: Morreu utente de um lar em Setúbal onde existem 77 casos ativos

Um utente de um lar em Setúbal morreu hoje devido à covid-19, existindo 77 casos de infeção ativos relacionados com o surto na instituição, segundo a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

Segundo fonte da ARSLVT, o óbito ocorreu hoje e trata-se de um utente do MHAS Centro Geriátrico.

Ao todo, existem neste momento 77 casos ativos de covid-19, 55 em residentes do lar e 22 em funcionários da instituição.

Oito utentes do lar estão internados.

De acordo com a ARSLVT, no Lar de São José, no Barreiro, onde quatro utentes morreram nas duas últimas semanas, registam-se agora 32 casos ativos de covid-19, 27 dos quais residentes e cinco funcionários, estando quatro utentes internados.

O surto no Lar de São José foi detetado no início do mês e contabilizou no total 52 casos positivos (38 em residentes e 14 em trabalhadores).

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 809 mil mortos e infetou mais de 23,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.801 pessoas das 55.720 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.