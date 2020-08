O número de casos confirmados de covid-19 na vila de Mora, no distrito de Évora, aumentou para 11, mais oito nas últimas 24 horas, registando-se um internamento hospitalar, disse hoje a presidente do município."Estão 11 casos confirmados na comunidade", os quais resultaram dos testes que foram feitos, no domingo e na segunda-feira, após os primeiros três positivos, indicou o presidente da Câmara de Mora, Luís Simão, em declarações à agência Lusa.O autarca referiu que, depois da confirmação dos primeiros três casos de covid-19 em Mora, foi informado pelas autoridades de saúde na segunda-feira à tarde da existência de mais dois e hoje de manhã de mais seis, o que eleva o total para 11.Segundo o presidente do município, profissionais da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo estão a realizar testes no edifício da Casa do Povo de Mora, tendo sido feitos mais de 30 na segunda-feira e cerca de 20 na manhã de hoje.A Autoridade de Saúde Pública continua a "trabalhar para desenlear a teia" de contactos dos casos confirmados, assinalou Luís Simão, adiantando que um dos 11 casos confirmados em Mora encontra-se internado no Hospital do Espírito Santo de Évora.Os serviços municipais de atendimento ao público, a Oficina da Criança, a Casa da Cultura e pelo menos um restaurante da vila fecharam na segunda-feira, por precaução, após a confirmação dos primeiros casos positivos, para "não promover ajuntamentos", realçou o autarca.Na quarta-feira, sublinhou, a câmara municipal vai fazer "uma reavaliação" da situação epidemiológica no concelho para decidir sobre a reabertura dos serviços.